Transfer duyuruldu! Lige hoş geldin Heung-min Son

Transfer duyuruldu! Lige hoş geldin Heung-min Son
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan yıldız futbolcu Heung-min Son'un yeni takımı belli oldu. MLS takımlarından Los Angeles FC, Tottenham'da forma giyen Güney Koreli oyuncuyu kadrosuna katmak için çabalıyor. Son'un adı uzun süre Fenerbahçe ile anılmış ancak somut bir gelişme yaşanmamıştı Transferin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

Heung-min Son için transferde flaş bir gelişme yaşandı. Adı transferde Fenerbahçe ile de gündeme gelen yıldız oyuncu Heung-min Son'un merakla beklenen yeni adresini duyurdular. MLS takımlarından Los Angeles FC, Heung-min Son'u kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor.

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEYDİ

Birçok talibi bulunan Güney Koreli yıldızın adı geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile de gündeme gelmiş ancak transferde somut bir gelişme yaşanmamıştı.

Transfer duyuruldu! Lige hoş geldin Heung-min Son

YENİ ADRESİ DUYURULDU

MLS takımlarından Los Angeles FC, Heung-min Son'u kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor. Güney Koreli yıldız oyuncu, görüşmelerde bulunmak üzere ABD'ye gitti. Transferin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.

23 GOLE KATKI SAĞLADI

Son, geçen sezon Tottenham formasıyla 46 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 37'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 3189 dakika sahada kalan 33 yaşındaki Güney Koreli yıldız sol kanat, 11 gol ve 12 asistle skora etki etti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Rusya'da 49 kişiyi taşıyan uçak düştü: Kurtulan yok

49 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
10 kahraman nasıl şehit oldu? Görgü tanığından vahim iddia

10 kahraman nasıl şehit oldu? Görgü tanığından vahim iddia
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan otomotivde ÖTV zammıyla ilgili açıklama

ÖTV zammı neden yapıldı? Bakanlıktan açıklama var
Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü! İşte etkilenecek modeller

ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü! İşte etkilenecek modeller
Orman yangınında şehit olan 10 kahramanın isimleri belli oldu

Orman yangınında şehit olan 10 kahramanın isimleri belli oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNetherill:

alper kızıltepe illa küfür istiyor. haber başlığı ile ne alakası var ...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Enis Destan'ın yeni durağı İngiltere! İşte o takım

Büyük sürpriz! Türk golcüyü Hull City'e transfer etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.