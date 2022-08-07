Transfer dönemine damga vuran Galatasaray perdeyi açıyor! İşte Aslan'ın muhtemel 11'İ

Transfer dönemine damga vuran Galatasaray, sezonu açıyor. Sarı kırmızılı ekip, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında bugün Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.

MAÇ SAAT KAÇTA?

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

YENİ TRANSFER DUBUOIS KADRODA YOK

Galatasaray'da sakatlığı bulunan yeni transfer Leo Dubois, müsabakada forma giyemeyecek. Yeni transferler Haris Seferovic, Sergio Oliveira, Fredrik Midtsjö, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı giyecek.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Güray Vural, Kudryashov, Ömer, Bünyamin, Fernando, Fredy, Luiz Adriano, Ndao, Gökdeniz, Haji Wright

Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Sergio Oliviera, Midtsjö, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic