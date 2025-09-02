Transfer Dalgası ve Önemli Maçlar: Futbolda Yeni Gelişmeler

A Milli Takım 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için hazırlıklarını sürdürürken, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş önemli transferler yaptı. Türkiye Kupası 1. Tur maçları da bugün başlıyor.

A MİLLİ TAKIM

17.30 A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk maçında karşılaşacağı Gürcistan maçı hazırlıklarına devam edecek.

GALATASARAY

-Sarı-kırmızılı takım Trabzonspor'da forma giyen milli kaleci Uğurcan Çakır'ı; 33 milyon Euro garanti, 3 milyon Euro şarta bağlı bonus karşılığında transfer etti.

- Galatasaray, Carlos Cuesta'yı Vasco da Gama'ya, Nicolo Zaniolo'yu da sezon sonuna kadar Udinese'ye kiraladı.

FENERBAHÇE

-Sarı Lacivertliler kaleci Ederson'u istanbul'a getirdi.

- Fenerbahçe ; Sofyan Amrabat'ı İspanya'nın Real Betis, Diego Carlos'u İtalya'nın Como Kulübü, Dominik Livakovic'i İspanya'nın Girona kulübüne kiraladı. Yusuf Akçiçek ise Al Hilal'e satıldı.

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlılar, transferi konusunda anlaştıkları Vaclav Cerny'i İstanbul'a getirdi.

TRABZONSPOR

-Milli kalecisi Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a satan Bordo mavili takım, Batista Mendy'i de Sevilla Kulübü'ne kiraladı.

TÜRKİYE KUPASI

- Türkiye Kupası 1'nci Tur maçları bugün oynanacak 8 maçla başlayacak.

BASKETBOL

- EuroBasket 2025 oynanacak 6 maçla devam edecek.

ANADOLU EFES

-10.00 Anadolu Efes, EuroLeague ve Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezona başlıyor. Başantrenör Igor Kokoskov bugün Basketbol Gelişim Merkezi'nde medya temsilcileriyle buluşacak.

BOSPHORUS CUP

11.00 Bu yıl 17-20 Eylül tarihlerinde 24'üncüsü gerçekleştirilecek olan Bosphorus Cup öncesinde, geleneksel 'Cup Handover' töreni Büyükada'da düzenlenecek.

ULTRA TRAIL

10.00 5 - 6 Eylül tarihlerinde İstanbul Kemerburgaz Kent Ormanı'nda gerçekleştirilecek Merrel Belgrad Ultra Trail 2025 Basın Lansmanı yapılacak.

TENİS

11.00 Tenis Eskrim Dağcılık (TED) Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenecek "İstanbul Challenger-TED Open" öncesi basın toplantısı düzenlenecek.

BAKAN BAK

10.00 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara'da 2025-2026 yılı eğitim öğretim döneminde Bakanlık yurtlarına başvuru ve yerleştirme sürecine hakkında açıklamalar yapacak.

19.00 Bakan Bak, İstanbul'da Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen "Altın Kupa Gecesi" etkinliğine katılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
