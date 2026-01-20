Haberler

Transfer bitiyor mu? Lukaku'nun menajerinden Beşiktaş'a yanıt

Güncelleme:
Belçikalı futbolcu Romelu Lukaku'nun menajeri, Beşiktaş ve Everton'a olumsuz yanıt vererek Belçikalı golcünün sezon sonuna kadar Napoli'de kalacağını bildirdi.

  • Beşiktaş ve Everton, Napoli forması giyen Romelu Lukaku'nun transfer durumu hakkında bilgi aldı.
  • Romelu Lukaku'nun menajeri, oyuncunun sezon sonuna kadar Napoli'de kalacağını Beşiktaş ve Everton'a iletti.
  • Romelu Lukaku'nun Napoli ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan Napoli forması giyen Belçikalı santrfor Romelu Lukaku için sıcak bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ VE EVERTON DEVREDE

İtalya basınından Il Mattino, Napoli forması giyen Romelu Lukaku için Suudi Arabistan kulüplerinin ardından Beşiktaş ve Everton'un devreye girdiğini belirtti. Haberde, iki kulübün de oyuncunun durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Lukaku'nun menajeri Federico Pastorello, oyuncusunun transfer durumuyla ilgili harekete geçerek Belçikalı yıldızla ilgilenen Beşiktaş ve Everton yöneticilerine olumsuz dönüş yaptı. Pastorello, 32 yaşındaki golcü oyuncunun sezon sonuna kadar Napoli'de kalacağını kulüplere iletti.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 38 maça çıkan Lukaku, 14 gol ve 11 asistlik katkı sağladı. Belçikalı oyuncunun sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

