TransAnatolia Rally Raid Yarışları İzmir'de tamamlandı

Samsun'da 2 Eylül'de start alan 13. TransAnatolia Rally Raid Yarışları, İzmir'de düzenlenen kupa töreniyle tamamlandı.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, profesyonel fabrika takımlarının da bulunduğu 13 ülkeden 44'ü yabancı 122 yarışmacının, 83 araçla katıldığı 2 bin 350 kilometrelik yarış, İzmir etabıyla sona erdi.

Etabın ardından Kültürpark Fuar Alanı'nda ödül töreni düzenlendi. Törene, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.

Soyer, yaptığı konuşmada, TransAnatolia'nın kapanış törenine ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yarışın 9 Eylül'de son bulmasının oldukça anlamlı olduğunu dile getiren Soyer, "Bu topraklarda barış içinde yaşıyorsak bunu büyük zafere borçluyuz. İzmir'i bu güzel hikayenin içine dahil etmişsiniz, seneye yeniden TransAnatolia'ya ev sahipliği yapmak istiyoruz, emek veren herkesi yürekten kutluyorum." dedi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkan Vekili Nisa Ersoy, organizasyon ekibini kutladı.

Yarışların sonunda "Castrol POWER1 Motosiklet" kategorisinde; Yamaha takımından Andoralı sporcu Pol Tarres 16 saat 10 dakika 10 saniyelik derecesiyle birinci, aynı ekipten İtalyan Alessandro Botturi, 16 saat 21 dakika 17 saniyelik derecesiyle ikinci, Aprilla'dan İtalyan sporcu Jacopo Cerutti 16 saat 23 dakikalık derecesiyle üçüncü oldu.

"Otomobil kategorisi SSV sınıfında" İranlı Hamed Salimi Mavi-Kiarash Zare Rafie ikilisi 25 saat 14 dakika 02 saniyelik dereceleriyle birinci, Türkiye'den Eren Alver-Kerem Deveci çifti 29 saat 46 dakika 46 saniyelik dereceleriyle ikinci tamamladı.

Otomobil sınıfında Suzuki Grand Vitara ile yarışan Murat Kamil Altun-Tuvana Sayar çifti 23 saat 47 dakika 54 saniyelik dereceleriyle birincilik, Mitsubishi L200 ile yarışan Hüseyin Kurt-Mert Tepe ikilisi 25 saat 37 dakika 07 saniyelik dereceleriyle ikincilik, Toyota Hilux ile yarışan Bekir Kuvvet Erim-Medeni Soysal ikilisi ise 28 saat 21 dakika 11 saniyelik dereceleriyle üçüncülük elde etti.

"Kamyon sınıfında" ise; Mercedes Unimog ile yarışan İtalyan Marino Mutti-Andrea Mazzoleni ikilisi 26 saat 24 dakika 37 saniyelik dereceyle birinci oldu. Tatra 815 T ile yarışan İngiliz Holly Wicklow-Dan Scaar-Joe Peake ekibi, 31 saat 41 dakika 5 saniyelik dereceleriyle ikincilikte kaldı.

"Raid kategorisinde" kazanan; Vittorio Zagaia-Ezgi Tuncay-Göktuğ Tuncay oldu. Ahmet Terece-Ulaş Germen ikilisi ikincilik, Burçin Caferzade-Aliye Tuba Müceldili ikilisi üçüncülük elde etti.