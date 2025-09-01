TransAnatolia Rallisi'nde Yas İlan Edildi!

Güncelleme:
15. TransAnatolia Rallisi'nde kaza geçiren ATV sürücüsü Hasan Yatgın hayatını kaybetti. Organizasyon, üçüncü gün için yas ilan edildiğini açıkladı ve yarış yapılmayacağını duyurdu.

Kazanın ayrıntılarına ilişkin ise şu ifadeler kullanıldı:

"31 Ağustos tarihinde, yarışın ikinci günündeki Uludağ-Domaniç etabının 47'nci kilometresinde 151 numaralı ATV sporcumuz Hasan Yatgın, aracıyla yoldan çıkarak bir ağaca çarpmıştır. Resque, UMKE ve mobil sağlık ekiplerimiz olay yerine ulaştığında sporcumuzun vefat ettiği anlaşılmıştır. Yetkililer tarafından yapılan incelemede ani ölüm raporu verilmiştir."

Startı 30 Ağustos'ta Bursa'dan verilen 2025 TransAnatolia Rallisi'ne katılan sporcular, güzergahta değişiklik yapılmadığı takdirde Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Afyon, Ankara, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çorum, Kastamonu ve Çankırı üzerinden Bolu'ya ulaşacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
