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Trampolin Cimnastik Minikler Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

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Bolu'da düzenlenen Trampolin Cimnastik Minikler Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası sona erdi. Karaçayır Mahallesi'ndeki cimnastik salonunda yapılan şampiyonada 8 ilden 73 sporcu yarıştı. Yarışmanın sonunda 8-10 yaş kadınlarda Samsun Cimnastik S.E.M Gençlik Spor Kulübü birinci olurken, ikinciliği Trabzon Cimnastik Eğitim Gençlik Spor Kulübü ve üçüncülüğü Kültür Cimnastik Gençlik Spor Kulübü kazandı. 8-10 yaş erkeklerde ise 1. Çankırı Gençlik Spor Kulübü, 2. Kültür Cimnastik Spor Kulübü ve 3. Samsun Cimnastik S.E.M Gençlik Spor Kulübü oldu. Yarışmada dereceye giren kulüp ve sporculara ödülleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Kubilay Kalaycıoğlu ve Türkiye Cimnastik Federasyonu İl Temsilcisi Mehmet Özdoğan tarafından verildi.

Bolu'da düzenlenen Trampolin Cimnastik Minikler Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Karaçayır Mahallesi'ndeki cimnastik salonunda yapılan şampiyonada 8 ilden 73 sporcu yarıştı.

Yarışmanın sonunda 8-10 yaş kadınlarda Samsun Cimnastik S.E.M Gençlik Spor Kulübü birinci olurken, ikinciliği Trabzon Cimnastik Eğitim Gençlik Spor Kulübü ve üçüncülüğü Kültür Cimnastik Gençlik Spor Kulübü kazandı.

8-10 yaş erkeklerde ise 1. Çankırı Gençlik Spor Kulübü, 2. Kültür Cimnastik Spor Kulübü ve 3. Samsun Cimnastik S.E.M Gençlik Spor Kulübü oldu.

Yarışmada dereceye giren kulüp ve sporculara ödülleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Kubilay Kalaycıoğlu ve Türkiye Cimnastik Federasyonu İl Temsilcisi Mehmet Özdoğan tarafından verildi.

Kaynak: AA / Spor

Çankırı Gençlik Spor Kulübü Karaçayır Mahallesi Mehmet Özdoğan Trabzon Gençlik Türkiye Samsun Spor bolu

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