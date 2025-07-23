Traktör Futbol Takımı Yeni Sezon Hazırlıklarını Bolu'da Sürdürüyor

Traktör Futbol Takımı Yeni Sezon Hazırlıklarını Bolu'da Sürdürüyor
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İran 1. Futbol Ligi ekibi Traktör, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kampa girdi ve günde çift antrenman yapıyor. Teknik direktör Dragan Skocic'in yönetimindeki takım, antrenmanlarına ısınma koşusu ile başladı.

İran 1. Futbol Ligi (Pers Körfez Pro Lig) ekibi Traktör, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürdü.

Abant yolu üzerinde bulunan bir otelde kampa giren takım, teknik direktör Dragan Skocic yönetiminde günde çift antrenman yapıyor.

Takımda bulunan 26 futbolcu, sabah antrenmanına, ısınma koşusuyla başladı.

Futbolcular ardından pas çalışması, minyatür kale maç ve teknik-taktik çalışma yaptı.

Traktör'ün Bolu kampı, 29 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor
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