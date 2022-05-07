Trabzonsporlular sinirden çıldıracak! Kadıköy'de olay pankart - Haberler

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Trabzonsporlular sinirden çıldıracak! Kadıköy'de olay pankart

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesinde son antrenmanını Kadıköy'de taraftara açık şekilde gerçekleştirdi. Ülker Stadı'nda açılan bir pankart ise büyük dikkat çekti. Pankartta, aklı dengesini kaybetmiş bir Trabzonspor taraftarı, 2010-2011 şampiyonluğunu hayal ederken resmedildi.

8 Mayıs Pazar akşamı Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, derbi öncesi son antrenmanını taraftarının önünde yaptı. Sarı-lacivertliler tribünlerden Trabzonspor'a pankartlarla gönderme yaptı.

TRABZONSPOR'A AĞIR GÖNDERME

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de tribünlere,"2010-2011 sezonu şampiyonu şerefiyle Fenerbahçe'dir! Herkes haddini bilecek!" şeklinde bir pankart astı. Ayrıca 2010-2011 sezonun şampiyonluk kupası da Ülker Stadı'na getirildi. Fenerbahçe taraftarının hazırladığı bir başka pankartta ise aklı dengesini kaybetmiş bir Trabzonspor taraftarı, 2010-2011 şampiyonluğunu hayal ederken resmedildi.

Trabzonsporlular sinirden çıldıracak! Kadıköy'de olay pankart

Haberler.com - Spor

Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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