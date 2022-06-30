Trabzonsporlu Siopis kolbastıya doyamadı! Tatilde hem oynadı hem yüzdü - Haberler

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Trabzonsporlu Siopis kolbastıya doyamadı! Tatilde hem oynadı hem yüzdü

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Siopis, eşi Eirini Ntelia ve çocuğuyla birlikte tatile çıktı. Çıktığı tatilde Karadeniz müziği eşliğinde hem oynayıp hem kendini sulara bırakması dikkat çekerken, bu renkli görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Yazın gelmesiyle birlikte futbolcu Siopis, eşi ve çocuğuyla tatile çıktı. Denizin tadını çıkaran aile mavi sulara kendilerini bıraktı. Ünlü futbolcunun ailesi hem tatilin tadını çıkardı hem de eğlendi.

Trabzonsporlu Siopis kolbastıya doyamadı! Tatilde hem oynadı hem yüzdü

BU SEFER DE TATİLDE KOLBASTI OYNADI

Siopis, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında da kolbastı oynarken gündeme gelmişti. Yıldız orta saha, bu sefer de tatilde Karadeniz şarkısı 'Uy Aha' eşliğinde oynarken gündeme bomba gibi düştü. Tatilinden renkli görüntüleri ise sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

Trabzonsporlu Siopis kolbastıya doyamadı! Tatilde hem oynadı hem yüzdü

MANOLİS SİOPİS KİMDİR?

Emmanuil "Manolis" Siopis, Trabzonspor takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Yunan millî futbolcu. Profesyonel kariyerine 2013 yılında Olympiacos kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Platanias, Panionios, Olympiacos, Aris, Alanyaspor ve Trabzonspor kulüplerinde oynadı.

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

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