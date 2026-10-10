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Trabzonsporlu Melih Kabasakal, kırmızı kart sonrası taraftarlardan özür diledi

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Trabzonspor'un Samsunspor'u 3-0 yendiği maçta kırmızı kart gören Melih Kabasakal, takım arkadaşlarından ve taraftarlardan özür diledi. Kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmenin üzüntüsünü yaşadığını belirten Kabasakal, bu hareketin mazereti olamayacağını söyledi.

Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 3-0 yendiği maçta kırmızı kart gören Melih Kabasakal, takım arkadaşlarından ve taraftarlardan özür diledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Melih Kabasakal, Samsunspor maçında gördüğü kırmızı kartın hiçbir açıklamasının ve mazeretinin olamayacağını belirtti.

Orta saha oyuncusu, kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmüş olmanın üzüntüsünü yaşadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Maça olan yüksek motivasyonum ve kazanma hırsımın etkisiyle bir anlık kontrolsüz hareketim, hem benim hem de takımım adına kabul edilemez bir sonuç doğurdu. Takımımı sahada eksik bıraktığım için kendime duyduğum kızgınlık kolay kolay geçmeyecek. Ancak bu olaydan gereken dersi çıkaracağım ve bir daha böyle bir durumun yaşanmaması için çok daha dikkatli ve kontrollü olacağım. Başta hocam olmak üzere takım arkadaşlarımdan ve büyük Trabzonspor taraftarından içtenlikle özür diliyorum. Bu formanın taşıdığı sorumluluğun farkındayım. Bundan sonra sahada göstereceğim mücadele, disiplin ve özveriyle bu hatamı telafi etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım."

Kaynak: AA
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