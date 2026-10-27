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Trabzonsporlu Dju, 8 maçta 7 gol atarak Onuachu'nun yokluğunu doldurdu

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Trabzonspor'un eylül başında Midtjylland'dan kadrosuna kattığı Franculino Dju, bordo-mavili formayla çıktığı 8 maçta 7 gol attı. Onuachu'nun sakatlandığı dönemde forma şansı bulan 22 yaşındaki golcü, Süper Lig'de 4, UEFA Konferans Ligi'nde 3 gol kaydetti.

Trabzonspor'un sezon başladıktan sonra Danimarka'nın Midtjylland Kulübünden kadrosuna kattığı Franculino Dju, takımına önemli gol katkısı sağladı.

Bordo-mavili kulübün eylül ayı başında kadrosuna kattığı 22 yaşındaki golcü oyuncu, ligin 4. haftasında Gençlerbirliği ile oynanan karşılaşmanın 44. dakikasında sakatlanan Onuachu'nun yerine ilk kez görev aldı.

Trabzonspor'un Gençlerbirliği'ni 5-0 yendiği karşılaşmada bordo-mavili takım forması altında oynadığı ilk maçta ilk golüne imza atan genç golcü, daha sonra 7. haftada deplasmanda 3-0 galip geldikleri Samsunspor maçında da bir gol attı.

Dju, Trabzonspor'un dün deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-3 yendiği müsabakada rakip fileleri 2 kez havalandırarak Süper Lig'deki gol sayısını 4'e yükseltti.

Avrupa'da 3 gol attı

Dju, Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 2 karşılaşmada 3 gol attı.

22 yaşındaki golcü oyuncu, bordo-mavili takım formasıyla Trabzonspor'un deplasmanda Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını 4-2 yendiği karşılaşmada 2 gol, sahasında İskoçya'nın Hearts takımını 2-0 mağlup ettiği maçta da 1 gol attı.

Dju, Trabzonspor formasıyla bu sezon oynanan 6'sı Süper Lig, 2 UEFA Konferans Ligi maçı olmak üzere toplam 8 karşılaşmada 7 gole imza attı.

Trabzonspor, Dju'nun Süper Lig'de gol attığı 3 maçta 9 puan hanesine yazdırırken UEFA Konferans Ligi'ndeki 2 maçta da 6 puan elde etti.

Onuachu'nun yokluğunu doldurdu

Dju, Trabzonspor'da geçen sezon 22 golle Başakşehirli Eldor Shomurodov ile birlikte gol krallığını paylaşan Paul Onuachu'nun sakatlandığı dönemde forma şansını da iyi kullandı.

Dju, bu sezon 7 lig maçında 2 gol atan Onuachu'yu geride bıraktı.

Salah'tan sonra en golcü

Franculino Dju, Trabzonspor'da Muhammed Salah'tan sonra en golcü oyuncu oldu.

Ligin ilk 9 haftasında 22 gol atan bordo-mavili takımda Salah 8 golle en golcü oyuncu olurken Dju da 4 golle Mısırlı yıldızı takip etti.

Kaynak: AA
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