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Trabzonspor'da Cham'ın yeni takımı belli oldu

Trabzonspor'da Cham'ın yeni takımı belli oldu
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Süper Lig ekibi Trabzonspor, 25 yaşındaki Avusturyalı oyuncu Muhammed Cham'ın Sırp ekip Kızılyıldız'a satın alma opsiyonlu kiralandığını duyurdu.

  • Trabzonspor, Muhammed Cham Saracevic'in Kızılyıldız'a geçici transferi için anlaşma sağladı.
  • Kızılyıldız, 2026-2027 sezonu için 3.5 milyon avro satın alma opsiyonuna sahip.
  • Opsiyon kullanılırsa, Kızılyıldız sonraki transferden net bedelin %15'ini Trabzonspor'a ödeyecek.

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyon olmak isteyen Trabzonspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti.

CHAM, KIZILYILDIZ'DA

Trabzonspor, 25 yaşındaki Avusturyalı oyuncu Muhammed Cham Saracevic'in Kızılyıldız Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

"Profesyonel futbolcumuz Muhammed Cham Saracevic'in, 2026-2027 futbol sezonu için 3 milyon 500 bin avro satın alma opsiyonlu ve 250 bin avro şarta bağlı bonuslu olarak Kızılyıldız Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca Kızılyıldız Kulübü, kulübümüze, satın alma opsiyonunun kullanılması sonrası, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 15'ini ödeyecektir. Oyuncuya, 2026-2027 futbol sezonunda kulübümüz tarafından ödenmesi gereken 1 milyon 275 bin avro ödenmeyecek olup, bunun yerine sadece 200 bin avro ödenecektir."

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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