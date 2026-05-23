Fatih Tekke: "Çok şükür taraftarımızı mutlu ettik, camiamıza bir kez daha kupa kazandırdık"

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, Konyaspor'u 2-1 yenerek kupayı kazandı. Teknik direktör Fatih Tekke, taraftarları mutlu ettiklerini ve oyuncularına teşekkür etti. Futbolcular basın toplantısında Tekke'yi sloganlarla kutladı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, "Çok şükür taraftarımızı mutlu ettik, camiamıza bir kez daha kupa kazandırdık. Oyuncularımın hepsinin ayağına, yüreğine sağlık" dedi. Tekke'nin basın toplantısı sırasında futbolcular, madalyalarıyla ve su şişeleriyle toplantı odasına girerek "Fatih Tekke" sloganlarıyla kupa sevincini yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Konyaspor, Antalya'da karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan bordo-mavili ekip, kupanın sahibi oldu.

Bordo-mavililer, en son 2019-2020 sezonunda finalde Corendon Alanyaspor'u 2-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştü. Trabzonspor, Antalya'da oynanan finalde Konyaspor'u mağlup ederek 5 sezon aradan sonra kupada aynı başarıyı tekrarladı.

"Camiamıza bir kez daha kupa kazandırdık"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Konyaspor'u tebrik ederek karşılaşmanın özellikle ikinci yarısında oyunun dengelendiğini söyledi. Tekke, "Konyaspor'u tebrik ediyorum. İkinci yarı özellikle penaltıda başarıya ulaşmış olsalardı kupa belki onlara daha yakın olacaktı. İlk yarı biz daha iyiydik, ikinci yarı bize nasip oldu. Çok şükür taraftarımızı mutlu ettik, camiamıza bir kez daha kupa kazandırdık. Oyuncularımın hepsinin ayağına, yüreğine sağlık. Zor şartlardan buralara geldik. Aksi olsaydı çok üzülürdüm. Allah'a hamdolsun, gelen taraftarı mutlu olarak gönderdik" dedi.

Futbolculardan basın toplantısında kutlama

Fatih Tekke'nin açıklama yaptığı sırada Trabzonsporlu futbolcular, madalyalarıyla basın toplantısının yapıldığı salona geldi. Ellerinde sularla toplantı odasına giren bordo-mavili oyuncular, "Fatih Tekke" sloganları atarak teknik direktörlerini kutladı. Futbolcuların coşkulu kutlaması renkli görüntülere sahne olurken, basın toplantısında kupa sevinci yaşandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
