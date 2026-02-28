Haberler

Trabzonspor, RAMS Başakşehir FK maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, RAMS Başakşehir FK maçı hazırlıklarına başladı
Güncelleme:
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta maçında RAMS Başakşehir FK ile karşılaşmak için hazırlıklara başladı. Antrenman, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirildi.

TRABZONSPOR, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü hafta maçında oynayacağı RAMS Başakşehir FK maçı hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü hafta maçında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir FK maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynanan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas, rondo, dayanıklılık ve ardından dar alanda oyun çalışması yaptı.

Bordo mavililer hazırlıklarına yarın saat 15.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

