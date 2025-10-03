Trabzonspor, Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Trabzonspor, Zecorner Kayseripsor'u 4-0 yendi. Bordo mavililer maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.
Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Kayserispor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Trabzonspor 4-0'lık skorla kazanarak üst üste ikinci galibiyetini aldı.
DEVRE ARASINA ÖNDE GİRDİLER
Bordo-mavililer, 12. dakikada Okay Yokuşlu'nun golüyle öne geçti. İlk yarıda başka gol olmadı ve Trabzonspor devreye 1-0 üstün girdi.
İKİNCİ YARIDA GOL OLUP YAĞDILAR
Dakikalar 53'ü gösterdiğinde sahneye Augusto çıktı ve skoru 2-0''a getirdi. Karşılaşmanın üçüncü golü 56. dakikada Zubkov'dan geldi. Son sözü 90+5. dakikada Onuachu penaltıdan söyledi.
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 17'ye yükseltti. Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Kayserispor 5 puanda kaldı.