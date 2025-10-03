Haberler

Trabzonspor, Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup etti

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Trabzonspor, Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Trabzonspor, Zecorner Kayseripsor'u 4-0 yendi. Bordo mavililer maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Kayserispor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Trabzonspor 4-0'lık skorla kazanarak üst üste ikinci galibiyetini aldı.

DEVRE ARASINA ÖNDE GİRDİLER

Bordo-mavililer, 12. dakikada Okay Yokuşlu'nun golüyle öne geçti. İlk yarıda başka gol olmadı ve Trabzonspor devreye 1-0 üstün girdi.

İKİNCİ YARIDA GOL OLUP YAĞDILAR

Dakikalar 53'ü gösterdiğinde sahneye Augusto çıktı ve skoru 2-0''a getirdi. Karşılaşmanın üçüncü golü 56. dakikada Zubkov'dan geldi. Son sözü 90+5. dakikada Onuachu penaltıdan söyledi.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 17'ye yükseltti. Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Kayserispor 5 puanda kaldı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Spor
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in alıkoyduğu vatandaşlarımızın yarın özel uçakla getirilmesi için çalışıyoruz

Sumud'daki Türkler ne zaman bırakılacak? İlk kez tarih verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Enflasyon neden yükseldi? Bakan Şimşek gerekçesini açıkladı

Beklentileri aşan veri için Bakan Şimşek'ten açıklama var
Yeni doğan kuzuyu gören üreticinin ağzı açık kaldı

Yeni doğan kuzuyu gören üreticinin ağzı açık kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.