Trabzonspor, Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup etti

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Kayserispor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Trabzonspor 4-0'lık skorla kazanarak üst üste ikinci galibiyetini aldı.

DEVRE ARASINA ÖNDE GİRDİLER

Bordo-mavililer, 12. dakikada Okay Yokuşlu'nun golüyle öne geçti. İlk yarıda başka gol olmadı ve Trabzonspor devreye 1-0 üstün girdi.

İKİNCİ YARIDA GOL OLUP YAĞDILAR

Dakikalar 53'ü gösterdiğinde sahneye Augusto çıktı ve skoru 2-0''a getirdi. Karşılaşmanın üçüncü golü 56. dakikada Zubkov'dan geldi. Son sözü 90+5. dakikada Onuachu penaltıdan söyledi.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 17'ye yükseltti. Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Kayserispor 5 puanda kaldı.