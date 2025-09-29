Trabzonspor, Zecorner Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 8'inci haftasında oynayacağı Zecorner Kayserispor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla start verdi.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirirken, diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yaptı.

Bordo-mavili takım, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.