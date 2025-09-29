Haberler

Trabzonspor, Zecorner Kayserispor Maçına Hazırlanıyor
Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 8'inci haftasında oynayacağı Zecorner Kayserispor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla start verdi.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirirken, diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yaptı.

Bordo-mavili takım, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

