Trabzonspor Yönetimi Jandarma'nın Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Trabzonspor Yönetimi Jandarma'nın Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı
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Trabzonspor Kulübü yöneticileri, Türk Jandarma Teşkilatı'nın 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti ve Jandarma Komutanı'na çiçek ve forma takdim etti.

Nurgül GÜNAYDIN / TRABZON, –TRABZONSPOR Kulübü yöneticileri, Türk Jandarma Teşkilatı'nın 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Ziyarete; Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Genel Sekreter Sami Karaman, Başkan Yardımcısı Murat İskender, Genel Sayman Derviş Köz ve Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Öztürk katıldı. Yönetim Kurulu Üyeleri, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın ile bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Tuğgeneral Yakın'a çiçek ve bordo-mavili forma takdim edildi. Ziyaret sırasında Asbaşkan Zeyyat Kafkas, İl Jandarma Komutanlığı'nın geleneksel uygulamalarından biri olan şeref defterini imzalayarak bu anlamlı günü ölümsüzleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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