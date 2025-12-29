Haberler

Trabzonspor Kulübü yöneticisi Öztürk'ün acı günü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Öztürk'ün babaannesi Nadiye Değirmenci, tedavi sürecinin ardından Samsun'da hayatını kaybetti. Cenaze, yarın Çatalcam Ulu Cami'de öğle namazının ardından aile mezarlığında defnedilecek.

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Öztürk'ün babaannesi vefat etti.

Öztürk'ün bir süredir tedavi gören babaannesi Nadiye Değirmenci, Samsun'da hayatını kaybetti.

Değirmenci, yarın Çatalcam Ulu Cami'de kılınacak öğle namazının ardından aile mezarlığında toprağa verilecek.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu

Ukrayna'dan Putin'in konutuna saldırı girişimi! Onlarca İHA gönderildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın ile Necip Uysal arasında bomba telefon görüşmesi: Kimsin?

Aralarındaki telefon görüşmesi çok konuşulur! "Kimsin?" detayı bomba
Selim Soydan canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Selim Soydan'dan canlı yayında gözyaşları eşliğinde kumar itirafı
Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı
DEAŞ operasyonunda şehit düşen polis memuru Turgut Külünk, eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk'ün akrabası çıktı

Kahraman polis memuru eski AK Partili vekilin akrabası çıktı
Sergen Yalçın ile Necip Uysal arasında bomba telefon görüşmesi: Kimsin?

Aralarındaki telefon görüşmesi çok konuşulur! "Kimsin?" detayı bomba
Şehit polis Külünk'ün acı haberi ailesine verildi! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş

Acı haber baba ocağında! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş
Yunus Akgün'e Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap

Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap