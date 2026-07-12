Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda ısınma, 5'e 2 çalışması ve dar alan oyunu yer aldı. Takım, iki günlük iznin ardından çift antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma çalışması yapıldı.
Bordo-mavililer, 5'e 2 çalışmasının ardından dar alan oyunuyla antrenmanı tamamladı.
Trabzonspor, iki günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA / Hatice Diler