Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından rondo ve pas çalışması yaptı.

Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Bordo-mavili takım, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 17.00'de Dinamo Tiflis ile oynayacağı antrenman maçıyla devam edecek.

Bu karşılaşma, taraftarlara ve basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirilecek.