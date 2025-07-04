Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını devam ettirdi. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı.
YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabında hazırlıklarına Trabzon'da devam eden bordo-mavililer, bu akşam saat 17.00'de yaptığı günün ikinci antrenmanını ile çalışmalarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavili oyuncular, teknik ısınmanın ardından pas ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda çift kale maç ile sona erdi.
Bordo-mavililer, sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor