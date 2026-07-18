Haberler

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çalışmalarına devam eden Trabzonspor, sabah ve akşam olmak üzere çift antrenman yaptı. Yeni transfer Cenk Özkacar da takımla ilk antrenmanına çıktı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen sabah antrenmanının ilk bölümünde salonda kuvvet çalışması yapan bordo-mavililer, daha sonra çalışmalarını kum sahada sürdürdü.

Antrenmanın ardından futbolcular denize girerek serinledi.

Akşam antrenmanının ilk bölümünde ısınma çalışması yapan oyuncular, geçiş oyununun ardından idmanı taktiksel çalışmayla tamamladı.

Antrenmanda, Trabzonspor'un yeni transferi 25 yaşındaki milli stoper Cenk Özkacar da yer aldı.

Karadeniz ekibi, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
İran, Ürdün'de ABD üssünü vurdu: 2 ölü, 4 yaralı

İran'dan ABD'ye ağır darbe! Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annesini toprağa veren Aslı Baykal'dan zehir zemberek paylaşım

Annesini toprağa veren Aslı Baykal'dan zehir zemberek paylaşım
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu

Görevden alınan taytlı vali sessizliğini bozdu
Yer: Diyarbakır! Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini

Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İstirahat raporlarında yeni dönem

Milyonları ilgilendiriyor! İstirahat raporlarında yeni dönem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50 yıllık yol arkadaşı açıkladı: Referanduma gideceğiz

Erdoğan'ın 50 yıllık yol arkadaşı açıkladı: Referanduma gideceğiz
Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı

Yaşı: 72! Yakalanınca sinirlendi