Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çalışmalarına devam eden Trabzonspor, sabah ve akşam olmak üzere çift antrenman yaptı. Yeni transfer Cenk Özkacar da takımla ilk antrenmanına çıktı.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen sabah antrenmanının ilk bölümünde salonda kuvvet çalışması yapan bordo-mavililer, daha sonra çalışmalarını kum sahada sürdürdü.
Antrenmanın ardından futbolcular denize girerek serinledi.
Akşam antrenmanının ilk bölümünde ısınma çalışması yapan oyuncular, geçiş oyununun ardından idmanı taktiksel çalışmayla tamamladı.
Antrenmanda, Trabzonspor'un yeni transferi 25 yaşındaki milli stoper Cenk Özkacar da yer aldı.
Karadeniz ekibi, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.