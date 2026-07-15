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Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah ve akşam olmak üzere çift antrenman yapıyor.

TRABZONSPOR, yeni sezon hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını iki günlük aranın ardından bugün saat 10.30'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde oyuncular kor antrenmanı yaptı. Bordo mavililer, hazırlıklarına bugün saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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