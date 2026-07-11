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Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
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Trabzonspor, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenman yaptı. Isınma, pas, geçiş oyunu ve çift kale maçın yer aldığı idmanın ardından takım, yarın sabah tekrar çalışacak.

TRABZONSPOR, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına bugün saat 18.00'da yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenman, geçiş oyunu ve çift kale maç ile sona erdi.

Bordo mavililer, yeni sezon hazırlıklarına yarın 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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