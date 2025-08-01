Trabzonspor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trabzonspor, yeni sezon çalışmalarına Trabzon'da tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda oyuncular dinamik ısınma, pas çalışması ve çift kale maç gerçekleştirdi.
TRABZONSPOR, yeni sezon hazırlıklarına Trabzon'da devam ediyor.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına üçüncü etap çalışmalarıyla Trabzon'da devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 17.00'de gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas çalışması ve 5'e 2 gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor