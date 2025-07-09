Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Antrenman, dinamik ısınma, çabukluk ve koşu çalışmalarıyla gerçekleştirildi.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından çabukluk ve koşu çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Öte yandan futbol okulları yaz kampına katılan sporcular da bordo-mavili takımın akşam antrenmanını ziyaret etti.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Spor
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