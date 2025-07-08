Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında günün ikinci antrenmanını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik direktör Fatih Tekke eşliğinde yapılan antrenmanda oyuncular, teknik ısınmanın ardından pas ve rondo çalışması yaptı.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına günün ikinci antrenmanıyla devam etti.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, teknik ısınmanın ardından pas ve rondo çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor