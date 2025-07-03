Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenmanlarına devam ediyor. Takım, dinamik ısınmanın ardından pas ve rondo çalışmaları yaparak yeni sezona hazırlanıyor.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, bordo-mavililerin Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenmanlara devam ettiği bildirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan antrenman pas ve rondo çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, dar alanda oyun ile sona erdi.

Bordo-mavililer yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor
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