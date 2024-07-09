Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Trabzonspor, Macaristan'da yaptığı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Milli takımlarda görev alan oyuncuların yer almadığı antrenmanda koordinasyon çalışması ve çift kale maç yapıldı.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün TSİ 11.30'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Yeni sezon hazırlıklarını Macaristan'ın Szeged şehrinde sürdüren Trabzonspor, 1 günlük iznin ardından çalışmalarına yeniden başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 pas ve dar alanda oyun ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı.
Antrenmanda, milli takımlarda görev alan oyuncular yer almadı. Bordo-mavili takım, hazırlıklarını bu akşam TSİ 19.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.