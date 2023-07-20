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Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Trabzonspor, Slovenya'nın Kranj şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmanda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi.

Trabzonspor, Slovenya'nın Kranj şehrinde 3 günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00'deki sabah idmanında kuvvet çalışması yapıldı. Antrenmanda, milli takımlarda görev aldıktan sonra kampa dahil olan oyuncular ise dayanıklılık çalışması ile son buldu. Bordo-mavililer 19.00'da gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar - Spor

Nenad Bjelica Trabzonspor Slovenya Spor Haberler

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