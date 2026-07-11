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Trabzonspor kuvvet ve denge çalıştı

Trabzonspor kuvvet ve denge çalıştı
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde kor antrenmanı yaparak devam etti. Bordo-mavililer günün ikinci çalışmasını saat 18.00'de yapacak.

TRABZONSPOR, yeni sezon hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Yeni sezona Trabzon'da kendi tesislerinde hazırlanan Trabzonspor, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde oyuncular kor antrenmanı yaptı. Bordo mavililer, yeni sezon hazırlıklarına bugün saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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