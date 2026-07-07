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Trabzonspor'da sabah mesaisi

Trabzonspor'da sabah mesaisi
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Trabzonspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah antrenmanıyla devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde salonda kuvvet çalışması yapıldı.

TRABZONSPOR, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bu sabah yaptığı ilk antrenmanla devam etti.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını bu sabah 10.30'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavililer akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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