Zeyyat Kafkas: "Orhan hocanın neşesi, keyfi başkaydı"

Trabzon spor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak'ın vefatı sonrası üzgün olduklarını belirten Trabzon spor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, "Çok ani bir kayıp. Hiç kimse hazır değildi. Orhan hocanın neşesi, keyfi başkaydı. Gerçekten birlikte mutlu ve huzurlu bir dönem yaşadık" dedi.

Trabzon spor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak, tesislerde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Acı haberin ardından hastaneye gelen Trabzon spor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kafkas, yaşanan kaybın büyük üzüntü oluşturduğunu belirterek, "Çok üzgünüz tabii, çok ani bir kayıp. Hiç kimse hazır değildi. Orhan hocanın neşesi, keyfi başkaydı. Gerçekten birlikte mutlu ve huzurlu bir dönem yaşadık. Sadece Trabzon camiasının değil, Türk spor camiasının başı sağ olsun. Çok iyi bir karakterdi, çok düzgün bir insandı. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı