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Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz'dan Fenerbahçe Maçı Açıklaması

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Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz, Fenerbahçe maçında yaşananlara yönelik açıklama yaptı. Korkmaz, 'Güvenlik görevlileri tarafından tamamen etkisiz hale getirilmiş ve yerde yatan bir insanın yüzüne tekme atıldığını görünce doğal bir reaksiyon göstererek duruma müdahale ettim' dedi.

Trabzon spor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz, Fenerbahçe maçında yaşananlara yönelik açıklama yaptı. Korkmaz, "Güvenlik görevlileri tarafından tamamen etkisiz hale getirilmiş ve yerde yatan bir insanın yüzüne tekme atıldığını görünce doğal bir reaksiyon göstererek duruma müdahale ettim" dedi.

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzon spor - Fenerbahçe maçında yaşananlarla alakalı bordo-mavili takımın yardımcı antrenörü Egemen Korkmaz açıklamalarda bulundu. Yaşananları tasvip etmediğini ve böyle bir olayla gündeme geldiği için üzgün olduğunu belirten Korkmaz, "Öncelikle yaşanan olaylardan ve bir spor adamı olarak böyle bir görüntüye dahil olmaktan dolayı çok üzgünüm. Ancak kamuoyunun gerçekleri bilmesi adına konuyu açıklamam da elzemdir. Ben maç biter bitmez herhangi bir sorun yaşanmaması adına kendi futbolcularımızı soyunma odasına gönderdim ve sahada tek başıma kaldım. O esnada güvenlik görevlileri tarafından tamamen etkisiz hale getirilmiş ve yerde yatan bir insanın yüzüne tekme atıldığını görünce doğal bir reaksiyon göstererek duruma müdahale ettim. Her ne olursa olsun taraftarlarımızın sahaya girmesi büyük bir yanlıştı ancak tüm süreç boyunca tek amaçları tribünleri tahrik edip, ortamı germek ve olayları tırmandırmak olan bazı oyuncuların yaptıkları da görüntülerde mevcuttur. Aynı isimler yaşanan olaylar sonrası bu sefer özellikle sosyal medya üzerinden kesip biçtikleri görüntülerle algı çalışmalarına başladılar. Bu oyuncuların beni sanki ortada hiçbir şey yokken ve durduk yere onlara arkadan saldırmışım gibi suçlaması tamamen kamuoyunu manipüle etmek ve kendi camialarına şirin gözükme çabasından başka bir şey değildir. Yaşanan olaylar beni ne kadar üzse de karakterim gereği böyle bir durum karşısında tepkisiz kalamazdım. İnsani olarak yerdeki bir kişiye uygulanan şiddete reaksiyon gösterdim. Bu durumun renklerle veya kulüplerle alakası yoktur. Tüm kulüplere karşı büyük bir saygım var" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Egemen Korkmaz Trabzonspor Fenerbahçe Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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