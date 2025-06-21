Trabzonspor, Wagner Fabricio Cardoso ile 4 Yıllık Anlaşma Sağladı

Trabzonspor, Wagner Fabricio Cardoso ile 4 Yıllık Anlaşma Sağladı
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Trabzonspor, Estoril Praia Kulübü'nden transfer ettiği 22 yaşındaki sağ bek Wagner Fabricio Cardoso de Pina ile 4 yıllık anlaşma yaptığını duyurdu. Futbolcunun transfer bedeli 3 milyon avro olarak belirlenirken, yıllık maaşları da değişkenlik gösterecek şekilde planlandı.

Trabzonspor Kulübü, Wagner Fabricio Cardoso de Pina ile 4 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, profesyonel futbolcu Wagner Fabricio Cardoso de Pina'nın kesin transferi konusunda, Estoril Praia Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Anlaşmaya göre Estoril Praia Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 3 milyon avro 3 taksit halinde ödenecektir. Ayrıca futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 10'u ödenecektir." ifadeleri yer aldı.

22 yaşındaki sağ bek ile 4 yıllık anlaşmanın sağlandığı da vurgulanarak, şu görüşlere yer verildi:

"Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2025/2026 futbol sezonunda 1 milyon avro garanti ücret, 2026/2027 futbol sezonunda 1 milyon 50 bin avro garanti ücret, 2027/2028 futbol sezonunda 1 milyon 100 bin avro garanti ücret, 2028/2029 futbol sezonunda 1 milyon 150 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4'ü oranında ödeme yapılacaktır."

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor
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