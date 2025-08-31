Trabzonspor ve Samsunspor berabere kaldı

Stat: Papara Park

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Bersan Duran, Serkan Çimen

Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Pina (Dk. 27 Arif Boşluk), Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Folcarelli, Zubkov (Dk. 82 Cihan Çanak), Olaigbe, Augusto (Dk. 61 Ozan Tufan), Onuachu (Dk. 82 Sikan)

Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 79 Mendes), Satka, Van Drongelen, Tomasson (Dk. 46 Soner Gönül), Yunus Emre Çift (Dk. 65 Sousa), Makoumbou (Dk. 84 Soner Aydoğdu), Musaba, Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 65 Holse), Moundilmadji

Goller: Dk. 16 Onuachu ( Trabzonspor ), Dk. 89 Moundilmadji ( Samsunspor )

Sarı kartlar: Dk. 24 Onuachu ( Trabzonspor ), Dk. 62 Okan Kocuk, Dk. 65 Zeki Yavru, Dk. 90+3 Van Drongelen, Dk. 90+6 Moundilmadji ( Samsunspor )

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Samsunspor 1-1 berabere kaldı.

49. dakikada Soner Gönül'ün soldan ortasında, ceza alanı içinde Musaba'nın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'ın ayağıyla müdahale ettiği top az farkla üstten kornere gitti.

53. dakikada hızlı gelişen Samsunspor atağında Musaba'nın pasında Moundilmadji, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Ancak bu futbolcunun vuruşunda Uğurcan rakibine gol izni vermedi.

55. dakikada Zubkov'un ceza alanı sağ çaprazından şutunda top az farkla auta gitti.

62. dakikada ceza alanı içinde rakiplerinden sıyrılan Onuachu, karşı karşıya kaldığı Okan Kocuk'tan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Adnan Deniz Kayatepe, penaltı noktasını gösterdi. Ancak pozisyonu Video Yardımcı Hakem uygulamasının uyarısıyla izleyen Kayatepe, penaltı kararını iptal etti.

89. dakikada Samsunspor, geliştirdiği organize atakla eşitliği sağladı. Son olarak sağ taraftan Musaba'nın pasında altıpas içinde Moundilmadji, yatarak yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.