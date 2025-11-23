Haberler

Trabzonspor ve RAMS Başakşehir Süper Lig'de 35. Kez Karşılaşıyor

Trabzonspor ve RAMS Başakşehir Süper Lig'de 35. Kez Karşılaşıyor
Trabzonspor ile RAMS Başakşehir, Süper Lig'in 13. haftasında 35. kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, 25 puanla 3. sırada yer alırken, Başakşehir 13 puanla 12. sırada bulunuyor. Maç, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR ile RAMS Başakşehir Futbol Kulübü, Süper Lig'in 13'üncü haftasında yarın oynayacakları maçla 35'inci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 34 maçta Trabzonspor'un 14, RAMS Başakşehir FK'nın 10 galibiyeti bulunurken, 10 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında yarın RAMS Başakşehir FK'nın konuğu olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak olan maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Süper Lig'de 25 puanla 3'üncü sırada yer alan bordo-mavili takım deplasmanda galip gelerek zirve yürüyüşünü sürdürmek istiyor. 13 puanla 12'nci sırada yer alan Başakşehir FK ise sahasında galip gelerek geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği deplasmanında aldığı mağlubiyeti unutmak ve alt sıra korkusu yaşamak istemiyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasındaki rekabet 2001 yılında Türkiye Kupası maçıyla başladı. İki takım o günden bugüne kadar 34'ü Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası ve 1'i de Süper Kupa olmak üzere 39 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 18, RAMS Başakşehir FK'nın 10 galibiyeti bulunurken 11 maç da berabere sonuçlandı. Süper Lig'de 34 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Trabzonspor'un 14, İstanbul ekibinin ise 10 galibiyeti bulunuyor. 10 karşılaşmada ise iki takım birbirine üstünlük sağlayamadı.

Öte yandan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, geçtiğimiz sezon göreve geldikten sonraki ilk maçında İstanbul'da Başakşehir'e karşı sahaya çıkmış ve bordo-mavililer bu karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
