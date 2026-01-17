Haberler

Trabzonspor ile Kocaelispor 42. randevuda

Güncelleme:
Trabzonspor ile Kocaelispor, ligdeki 42. karşılaşmalarında İzmit'te karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un 21 galibiyetle önde olduğu geçmiş karşılaşmalar, Kocaelispor deplasmanında zorluklar içermekte.

Trabzonspor ile Kocaelispor, yarın İzmit'te yapacakları maçla birlikte ligde 42. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bugüne dek oynanılan 41 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 21-9 üstünlüğü bulunuyor. 11 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, 61 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 41 gol gördü.

Kocaelispor deplasmanında zorlanıyor

Trabzonspor, Kocaelispor deplasmanlarında zorlandı.

Karadeniz ekibi, dış sahada oynadığı 20 müsabakanın 7'sini kazanabildi. 8 maçtan beraberlikle ayrılan bordo-mavili takım, 5 karşılaşmayı ise kaybetti.

Trabzonspor, 16 yıl sonra Süper Lig'e yükselen rakibi karşısında geçmişte oynadığı son deplasman karşılaşmalarında da galip gelmekte zorluk çekti.

Bordo-mavililer, Kocaelispor deplasmanında oynadığı son 6 dış saha maçında 3 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyet yaşadı.

En farklı galibiyet Trabzonspor'dan

İki takım arasında oynanan karşılaşmalarda en farklı galibiyeti alan taraf Trabzonspor oldu. Bordo-mavili takım, 1994-95 sezonunda sahasında Kocaelispor'u 4-0 mağlup etti.

Ligin ilk yarısının ilk haftasında Trabzonspor, sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmişti.

