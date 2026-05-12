Gençlerbirliği rekabetinde 86'ncı randevu

TRABZONSPOR ile Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde yarın yapacakları maçla 86'ncı üncü kez karşı karşıya gelecek.

Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Trabzonspor yarın deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak. İki takım yarınki maçla birlikte 86'ncı kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasındaki rekabet 1970 yılında 2'nci Lig maçıyla başladı. İki takım o günden bugüne kadar 73'ü Süper Lig, 6'sı 2'nci Lig ve 6'sı Türkiye Kupası olmak üzere 85 maçta karşı karşıya geldi. Bu maçlardan Trabzonspor'un 49, Gençlerbirliği'nin 14 galibiyeti bulunurken 22 maç ise berabere sonuçlandı. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda Gençlerbirliği filelerine 167 gol gönderirken, kalesinde 82 gol gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı