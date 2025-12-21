Trabzonspor ile Gençlerbirliği 73'üncü randevuda

TRABZONSPOR ile Gençlerbirliği Süper Lig'in 17'nci haftasında yarın yapacakları maçla 73'üncü kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 72 maçta Trabzonspor'un 41, Gençlerbirliği'nin 12 galibiyeti bulunurken, 19 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 17'nci haftasında yarın Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Eryaman Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak olan maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Süper Lig'de 35 puanla 3'üncü sırada yer alan Trabzonspor galip gelerek hem devreye moralli girmek hem de zirve iddiasını sürdürmek istiyor. 15 puanla 13'üncü sırada yer alan Gençlerbirliği ise sahasında puan ya da puanlar kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Gençlerbirliği takımları arasındaki rekabet 1970 yılında 2'nci Lig maçıyla başladı. İki takım o günden bugüne kadar 72'si Süper Lig, 6'sı 2'nci Lig ve 6'sı Türkiye Kupası olmak üzere 84 maçta karşı karşıya geldi. Bu maçlardan Trabzonspor'un 49, Gençlerbirliği'nin 13 galibiyeti bulunurken 22 maç ise berabere sonuçlandı. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda Gençlerbirliği filelerine 164 gol gönderirken, kalesinde 78 gol gördü.