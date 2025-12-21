Haberler

Trabzonspor ile Gençlerbirliği 73'üncü randevuda

Trabzonspor ile Gençlerbirliği 73'üncü randevuda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. İki takım bugüne kadar 72 kez karşılaştı; Trabzonspor 41 galibiyet alırken, Gençlerbirliği 12 galibiyet elde etti. Maç Eryaman Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR ile Gençlerbirliği Süper Lig'in 17'nci haftasında yarın yapacakları maçla 73'üncü kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 72 maçta Trabzonspor'un 41, Gençlerbirliği'nin 12 galibiyeti bulunurken, 19 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 17'nci haftasında yarın Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Eryaman Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak olan maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Süper Lig'de 35 puanla 3'üncü sırada yer alan Trabzonspor galip gelerek hem devreye moralli girmek hem de zirve iddiasını sürdürmek istiyor. 15 puanla 13'üncü sırada yer alan Gençlerbirliği ise sahasında puan ya da puanlar kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Gençlerbirliği takımları arasındaki rekabet 1970 yılında 2'nci Lig maçıyla başladı. İki takım o günden bugüne kadar 72'si Süper Lig, 6'sı 2'nci Lig ve 6'sı Türkiye Kupası olmak üzere 84 maçta karşı karşıya geldi. Bu maçlardan Trabzonspor'un 49, Gençlerbirliği'nin 13 galibiyeti bulunurken 22 maç ise berabere sonuçlandı. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda Gençlerbirliği filelerine 164 gol gönderirken, kalesinde 78 gol gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
AK Partili Ensarioğlu, Bakan Fidan'ın Suriye sözlerini sert şekilde eleştirdi

"Ya görevi bırakır ya da görevden alınır"
Muhabir Merve Tokaz: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum

Ünlü muhabir isyan etti: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum
Ali Koç'tan uyuşturucu soruşturmasında ifadesi alınan Sadettin Saran'a destek

Ali Koç, Sadettin Saran'ın yaşadıklarıyla ilgili tavrını belli etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babacan: Yurt dışında Türkiye'yi eleştirmek doğru değil

Babacan'dan Özel'in yurt dışında yaptığı konuşmaya tepki
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında boğazını keserek katletti

Kan donduran olay! Sokak ortasında boğazını kesti
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi

Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi
Babacan: Yurt dışında Türkiye'yi eleştirmek doğru değil

Babacan'dan Özel'in yurt dışında yaptığı konuşmaya tepki
Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki villasının bekçisi gözaltına alındı

Soruşturmada çarpıcı gelişme! Saran'ın yakınındaki isim gözaltında
Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Papa II. John Paul'ün hediye ettiği Aziz Paul heykeli çalındı

Papa hediye etmişti! Çalındı
MasterChef Altın Kupa'da dengeler değişti! 2 isim birden veda etti

Altın Kupa'da dengeler değişti! 1 gecede 2 veda birden
Tırla kafa kafaya çarpışan araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi

Kan donduran kare! Cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
TBMM'de 'kriz' tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca dananın kuyruğu koptu

TBMM'de "kriz" tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca olanlar oldu
Almanya'nın Fürth kentinde yaşayan 36 yaşındaki kadın, tren altında kalarak hayatını kaybetti

Almanya'da bir Türk, trenin altında kalarak hayatını kaybetti
title