Trabzonspor ile Galatasaray 129'uncu randevuda

TRABZONSPOR ile Galatasaray Süper Kupa Yarı Finali'nde yarın yapacakları maçla 129'uncu kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile Galatasaray Süper Kupa Yarı Final maçında yarın Gaziantep Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'da başlayacak olan maçta hakem Cihan Aydın düdük çalacak. İki takım en son Süper Lig'in 11'inci haftasında İstanbul'da karşı karşıya gelmiş ve maç 0-0 berabere sonuçlanmıştı.

GALATASARAY ÜSTÜN

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki rekabet 1974 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 105'i Süper Lig, 20'si Türkiye Kupası, 2'si Başbakanlık ve 1'i Süper Kupa olmak üzere 128 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 39, Galatasaray'ın 60 galibiyeti bulunurken, 29 karşılaşma da berabere sonuçlandı. İki takımın oynadığı 15 özel karşılaşmada Trabzonspor ve Galatasaray'ın 6'şar galibiyeti bulunurken, 3 karşılaşma da berabere sonuçlanmıştı.

TÜRKİYE KUPASI'NDA GALATASARAY, SÜPER KUPA'DA TRABZONSPOR

İki takım, Türkiye Kupası'nda 20 kez birbirine rakip oldu. Bu maçlarda Galatasaray'ın 11, Trabzonspor'un 6 galibiyeti bulunurken 3 maç da berabere sonuçlandı. Süper Kupa'da ise iki ezeli rakip sadece 1 kez karşı karşıya geldi. 1976 yılında Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelen iki takım arasındaki maçı da Trabzonspor 2-1 kazanarak kupaya uzanan takım olmuştu.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ EN'LER

Trabzonspor ile Galatasaray arasında bugüne kadar oynanan müsabakaların en farklı sonuçlarında Trabzonspor'un bir kez 4-1'lik, Galatasaray'ın ise iki kez 5-1'lik galibiyeti bulunuyor. İki takım arasındaki en gollü maç ise 1976 yılında Galatasaray'ın 6-4'lük galibiyeti ile sonuçlanmış ve toplamda 10 gol atılmıştı. Yine iki takım arasındaki en gollü beraberlik ise beş kez 2-2'lik skorlarla elde edildi.