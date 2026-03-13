Haberler

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 48'inci randevuda

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 48'inci randevuda
Güncelleme:
Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. İki takım bugüne kadar 47 kez karşılaşırken, Trabzonspor'un 29 galibiyeti bulunuyor. Maç, Papara Park Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR ile Çaykur Rizespor, 26'ncı hafta maçında Süper Lig'de 48'inci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 47 maçta; Trabzonspor'un 29, Çaykur Rizespor'un 9 galibiyeti bulunurken 9 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 26'ncı haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Papara Park Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak olan maçta hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Süper Lig'de 54 puanla 3'üncü sırada yer alan Trabzonspor sahasında galip gelerek galibiyet serisini sürdürmek ve zirvedeki yerini korumak istiyor. Konuk ekip Çaykur Rizespor ise 30 puanla 9'uncu sırada yer alırken hedef deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmak.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım aralarındaki rekabette 1'i Türkiye Kupası, 47'si Süper Lig olmak üzere 48 kez karşı karşıya geldi. 1979 yılında Süper Lig'de başlayan rekabette Trabzonspor'un 30, Çaykur Rizespor'un 9 galibiyeti bulunurken 9 maçta ise eşitlik söz konusu. Söz konusu karşılaşmalarda Trabzonspor; Çaykur Rizespor filelerine 99 gol atarken, kalesinde 46 gol gördü.

