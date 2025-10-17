Haberler

Trabzonspor ve Çaykur Rizespor 47. Kez Karşılaşacak

Trabzonspor ve Çaykur Rizespor 47. Kez Karşılaşacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. İki takım bugüne kadar 46 kez oynadı, Trabzonspor 28 galibiyetle üstün durumda. Maç, yarın saat 17.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR ile Çaykur Rizespor Süper Lig'in 9'uncu haftasında yarın yapacakları maçla 47'nci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 46 maçta Trabzonspor'un 28, Çaykur Rizespor'un 9 galibiyeti bulunurken 9 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında yarın Çaykur Rizespor'un konuğu olacak. Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak olan maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Süper Lig'de 17 puanla 2'nci sırada yer alan Trabzonspor deplasmanda galip gelerek 3'te 3 yapmak ve zirvedeki yerini korumak istiyor. Ev sahibi Çaykur Rizespor ise 8 puan ve bir maç eksiği ile 12'nci sırada yer alırken, sahasında galip gelerek 3 puanın sahibi olmak istiyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım aralarındaki rekabette 1'i Türkiye Kupası, 46'sı Süper Lig olmak üzere 47 kez karşı karşıya geldi. 1979 yılında Süper Lig'de başlayan rekabette Trabzonspor'un 29, Çaykur Rizespor'un 9 galibiyeti bulunurken 9 maçta ise eşitlik söz konusu. Söz konusu karşılaşmalarda Trabzonspor, Çaykur Rizespor filelerine 97 gol atarken, kalesinde 45 gol gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı

AK Parti, iki belediye başkanına kapıyı kapattı: Sizi istemiyoruz
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Memur maaşında bir kaleme zam geldi! İşte yeni yılda ödenecek tutar
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler! Düğünlere ve lokantalara vereceklerdi

Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler
AK Parti'nin yeni ekonomi paketinin ayrıntıları: Borçlanma oranı, prim desteği, emlak vergisi…

AK Parti'nin hazırladığı yeni paketin detayları belli oldu
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları

Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.