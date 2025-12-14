Futbol: Trendyol Süper Lig

Haberler

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, Papara Park'ta oynanan maçta 3-3 berabere kaldı. Maçta Beşiktaş'ın gollerini Abraham ve Cerny atarken, Trabzonspor'un golleri Muçi, Oulai ve Zubkov'dan geldi.

Stat: Papara Park

Hakemler: Ali Şansalan, Hakan Yemişken, Mustafa Sarvanlar

Trabzonspor : Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçı (Dk. 46 Savic), Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 84 Arif Boşluk), Folcarelli (Dk. 70 Bouchouari), Oulai, Muçi, Zubkov, Olaigbe (Dk. 46 Sikan), Augusto

Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Djalo, Emirhan Topçu, Ndidi, Orkun Kökçü (Dk. 73 Demir Ege Tıknaz), Cerny (Dk. 90+2 Taylan Bulut), Rashica (Dk. 75 Jurasek), Toure, Abraham

Goller: Dk. 18 Abraham, Dk. 22 ve 31 Cerny ( Beşiktaş ), Dk. 25 Muçi, Dk. 63 Oulai, Dk. 84 Zubko ( Trabzonspor )

Kırmızı kart: Dk. 38 Toure ( Beşiktaş )

Sarı kartlar: Dk. 2 Emirhan Topçu, Dk. 6 Orkun Kökçü, Dk. 79 Ersin Destanoğlu, Dk. 89 Djalo, Dk. 90 Abraham ( Beşiktaş ), Dk. 33 Mustafa Eskihellaç, Dk. 90 Zubkov ( Trabzonspor )

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 3-3 berabere kaldı.

47. dakikada Zubkov'un ceza alanı dışı sağ çaprazından sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, yatarak tehlikeyi önlemeyi başardı.

48. dakikada Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahasına girerek kaleci Onana ile karşı karşıya kalan Cerny'in şutunda, Onana topu kornere çeldi.

63. dakikada Trabzonspor, tekrar farkı 1'e indirdi. Muçi'nin şutunda kaleci Ersin Destanoğlu'dan dönen topu savunmada Rashica kafa ile uzaklaştırdı. Dönen top ile ceza alanı dışında buluşan Zubkov'un şutunda, meşin yuvarlak Oulai'ye çarparak kaleci Ersin Destanoğlu'nun solundan filelere gitti: 2-3

71. dakikada Bouchouari'nin ceza alanı dışından şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, iki hamlede topu kontrol etti.

81. dakikada Oulai'nin ceza alanı dışı sol çaprazından şutunda top üst direkten döndü.

82. dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında Cerny'in pasında topu taşıyarak ceza alanına giren Jurasek, kaleci Onana ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

84. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Oulai'nin pasında ceza alanı sağ çaprazında Zubkov'un yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nun solundan fillere gitti: 3-3

87. dakikada Zubkov'un sağdan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde Savic'in kafa vuruşunda, arka direkte Ozan Tufan'ın dokunamadığı top auta çıktı.

90+3. dakikada Muçi'nin ceza alanı dışından şutunda kaleci Ersin Destanoğlu'nun yumrukladığı topu yakın mesafeden Augusto kafayla tamamlamak istedi meşin yuvarlak direkten döndü.

Karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
Haberler.com
