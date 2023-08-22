Trabzonspor'un yeni transferi Taxiarchis Fountas ailesiyle birlikte kente geldi

Trabzonspor'un 2+1 yıl süreyle sözleşme imzaladığı Taxiarchis Fountas, eşi Marina ve oğlu Taxi Junior'ı yanına alarak Trabzon'a geldi. Yunan oyuncunun bu akşam takımın basına açık olarak yapacağı idmana katılması bekleniyor.