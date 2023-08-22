Trabzonspor'un yeni transferi Taxiarchis Fountas ailesiyle birlikte kente geldi
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Trabzonspor'un 2+1 yıl süreyle sözleşme imzaladığı Taxiarchis Fountas, eşi Marina ve oğlu Taxi Junior'ı yanına alarak Trabzon'a geldi. Yunan oyuncunun bu akşam takımın basına açık olarak yapacağı idmana katılması bekleniyor.
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Taxiarchis Fountass ailesiyle birlikte kente geldi.
Trabzonspor'un 2+1 yıl süreyle sözleşme imzaladığı Taxiarchis Fountas, geçen hafta İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra ülkesine dönerek yolculuk hazırlığına başlamıştı. Eşi Marina ve oğlu Taxi Junior'ı yanına alan oyuncu bugün öğle saatlerinde özel uçakla Trabzon'a geldi. Yunan oyuncunun bu akşam bordo mavili takımın basına açık olarak yapacağı idmana katılması bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor