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Trabzonspor'un yeni transferi Simon Bokote Banza Trabzon'a geldi

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Trabzonspor Kulübünün anlaştığı Demokratik Kongolu futbolcu Simon Bokote Banza, Trabzon'a geldi. Banza, Trabzon Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve Trabzonspor'a katkıda bulunmak istediğini söyledi.

Trabzonspor Kulübünün anlaştığı Demokratik Kongolu futbolcu Simon Bokote Banza, Trabzon'a geldi.

Bordo-mavili kulübün yeni transferi Banza, Trabzon Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Trabzon'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Banza, şunları kaydetti:

" Trabzonspor'un bana yoğun bir ilgisi vardı. Benim de aynı şekilde Trabzonspor'un ilgisine yanıtım oldu. Trabzonspor'a gelmek için ben de kararlıydım. Zaten kulüp yetkilileriyle konuştuk. Her görüşme gayet iyi geçti. Bana sunulan proje gayet önemli bir proje. Kulüp yapısı gerçekten çok güçlü. Dolayısıyla bu sayede transfer süreci çok çabuk oldu diyebilirim."

Simon Bokote Banza, bordo-mavili forma altında elinden geleni yapmak istediğini anlatarak, "Trabzonspor'un hak ettiği yerde, yani Türkiye liginin en üst sıralarında olabilmesi için ben de gollerimle katkıda bulunmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Trabzonspor'da 99 numaralı formayı giyeceğini anlatan Banza, Süper Lig'de hafta sonunda Beşiktaş ile yapılacak maça hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Spor

Trabzonspor trabzon Güncel Spor

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