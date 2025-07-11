Trabzonspor'un yeni transferi Felipe Augusto İstanbul'da

Trabzonspor'un yeni transferi Felipe Augusto İstanbul'da
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Trabzonspor'un yeni transferi olan Brezilyalı forvet oyuncusu Felipe Augusto, İstanbul'a geldi. Yıldız oyuncuya İstanbul Havalimanı'nda Bordo-mavi tespih hediye edildi.

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Paul Onuachu'dan sonra golcü transferinde bir ismi daha bitirdi.

İSTANBUL'A GELDİ

Trabzonspor, Belçika Ligi ekibi Cercle Brugge forması giyen 21 yaşındaki Brezilyalı santrfor Felipe Augusto'yu kadrosuna kattı. Felipe Augusto, saat 16.40 sularında İstanbul'a geldi. Felipe Augusto'ya İstanbul Havalimanı'nda Bordo-mavi tespih hediye edildi. Genç futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Trabzonspor'a imza atacak.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda Corinthians'tan Cercle Brugge'a transfer olan Felipe Augusto, Belçika ekibinde 48 maçta sahaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 7 gol atan 21 yaşındaki golcü 5 golünde pasını verdi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

48 7 yeter de gider. Niz fe o 48 okursa 25 e kadar çıkabilir. Ortam meselesi hani.

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