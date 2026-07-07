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Trabzonspor'un transfer görüşmelerinde bulunduğu Aral Şimşir, Trabzon'a geldi

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Trabzonspor'un transfer görüşmeleri yürüttüğü milli futbolcu Aral Şimşir, özel uçakla Trabzon'a geldi. Havalimanında açıklama yapan oyuncu, mutlu olduğunu ve takıma katkı sağlamak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Trabzonspor'un transfer görüşmelerinde bulunduğu 24 yaşındaki milli futbolcu Aral Şimşir, kente geldi.

Bordo-mavili kulübün kadroya katmayı planladığı Danimarka ekiplerinden Midtjylland'da forma giyen Aral Şimşir, özel uçakla geldiği Trabzon Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu, yaptığı açıklamada Trabzon'da olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok çalıştım böyle yerlere gelebilmek için. Trabzon olduğu için çok mutluyum." dedi.

Aral Şimşir, Trabzonspor'un çok büyük bir kulüp olduğunu, çok iyi bir takıma sahip olduklarını bildiğini vurgulayarak, "Benim için çok zor bir tercih olmadı. Zaten 5 yıldır takip ediyorlar, istiyorlar. Benim için o kadar zor olmadı." diye konuştu.

Hedefinin en iyi şekilde Trabzonspor'u temsil etmek olduğunun altını çizen Aral Şimşir, "Benim ilk önceliğim gol atmak ve asist yapmak. Milli takımda da aynısını yapmak istiyorum. 10 numara ve sol kanatta oynamaya alışığım. Bu mevkilerde forma giymeyi seviyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un çok kaliteli futbolculardan oluşan iyi bir takım olduğuna işaret eden hücum oyuncusu, "Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Onuachu'ya gol attırmak için elimden geleni yapacağım." dedi.

Aral Şimşir, kendisini karşılayan taraftarlara gösterdikleri ilgi için teşekkür ederek, "Buraya geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Bunu yaptıkları için gerçekten elimden gelenin en iyisini yapacağım, sahada onlara geri vermek için." şeklinde konuştu.

Trabzonspor'un yeni sezon formasıyla taraftarın karşısına çıkan genç oyuncu çiçeklerle karşılandı.

Taraftarlara üçlü çektiren Aral Şimşir, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
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