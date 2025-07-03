Trabzonspor'un Yeni Golcüsü Paul Onuachu Coşkuyla Karşılandı

TRABZONSPOR'un yeniden kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü Paul Onuachu, Trabzon Havalimanı'nda bordo-mavili taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Trabzonspor'un yeniden kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü Paul Onuachu, bu akşam saat 22.30'da Trabzon Havalimanı'na geldi. Bordo-mavili taraftarlar, Nijeryalı golcü Paul Onuachu'yu havalimanında meşaleler, tezahüratlar ve sevgi gösterileriyle karşıladı. Bordo-mavililerde 2023-24 sezonunda kiralık olarak forma giydiği dönemde sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Onuachu, havalimanında taraftarlardan büyük ilgi gördü. Büyük bir izdihamın yaşandığı karşılamada "Bu kez bonservisimle geldim, uzun yıllar buradayım" diyen Onuachu, sevgi gösterilerine duygusal sözlerle yanıt verdi. Taraftarlarla selamlaşan 2.01 boyundaki golcü oyuncu, sevgi gösterilerine alkışlarla karşılık verirken taraftarın üçlü çektirme istediğini de geri çevirmedi.

'UZUN YILLAR BURADAYIM'

Açıklamada bulunan Paul Onuachu, mutlu olduğunu ifade ederek, "Geçen sefer takıma kiralık olarak katılmıştım. İnanılmaz duygular ve o sevgiyi hissetmiştim. Takımımızla beraber bu sefer bonservisimle buradayım, uzun yıllar buradayım. Burada bitmemiş bir işim var diye düşünüyorum. O işi tamamlamak için buradayım. Buradaki taraftarlarımızın sevgisini ilk kez geldiğim zaman görmüştüm. Şu an gördüğüm sevgi de inanılmaz boyutta, inanılmaz mutluyum" diye konuştu.

'BURADA BİTMEMİŞ BİR İŞİM VARDI'

Trabzonspor'u tercih etmesindeki en önemli etkene ilişkin bir soruya da Onuachu, "Geçen sefer takıma katıldığımda bu takımın bir oyuncusu olduğumda o sevgiyi her zaman hissetmiştim. Bu şehirle, bu takımla, buradaki kulüple her zaman bitmemiş bir işim var demiştim zaten. Dolayısıyla tercihim asla bir tesadüf değildi. Zaten bu sevgiye yönelik buradayım, bu sevgiye karşılık verebilmek için buradayım. Kolay bir karar oldu benim adıma, tekrar o sevgiyi hissettiğim yerde olmak istedim" ifadelerini kullandı.

'HEDEFİM OLABİLDİĞİNCE FAZLA SAYIDA GOL ATABİLMEK'

Trabzonspor'da hedefinin olabildiğince fazla gol atarak takıma katkı sağlamak olduğunun altını çizen Onuachu, "Hedefim olabildiğince en fazla sayıda golle takımıma katkıda bulanabilmek. Sezonun başlaması için, takım arkadaşlarımla, hocalarımla tanışabilmek için sabırsızlanıyorum. Umarım çok iyi işler yapacağız hep birlikte" dedi.

TRABZONSPOR'DA İZ BIRAKTI

Southampton'dan kiralandığı dönem Paul Onuachu, bordo-mavili formayla 2023-24 sezonunda 26 resmi maçta 15 gol, 2 asistlik performans sergilemişti. Hava toplarındaki etkili oyunu ve fiziksel üstünlüğüyle öne çıkan Onuachu, kısa sürede Trabzonspor taraftarının sevgilisi haline gelmişti.

İMZAYA DOĞRU

Paul Onuachu'nun yarın sabah sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından sözleşme imzalanması bekleniyor.